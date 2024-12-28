Жительница Башкирии отдала все сбережения гадалке-шарлатанке

В Башкирии 48-летняя женщина стала жертвой аферистки. Мошенница представилась известной гадалкой, по чьей судьбе якобы сняли сериал, и выманили у жительницы республики все ее сбережения.
Женщина попросила ясновидящую разобраться с ее личными проблемами и сделать так, чтобы она выросла в доходах. Для денежного обряда лжегадалка попросила отправить ей фото своей банковской карты с двух сторон, а также предоставить пароль от личного кабинета. Жертва выполнила все указания мошенницы и лишилась сбережений.
По факту случившегося начато разбирательство.
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