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Жительница Башкирии отдала все сбережения гадалке-шарлатанке

В Башкирии поверившая ясновидящей женщина осталась без сбережений.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 48-летняя женщина стала жертвой аферистки. Мошенница представилась известной гадалкой, по чьей судьбе якобы сняли сериал, и выманили у жительницы республики все ее сбережения.

Женщина попросила ясновидящую разобраться с ее личными проблемами и сделать так, чтобы она выросла в доходах. Для денежного обряда лжегадалка попросила отправить ей фото своей банковской карты с двух сторон, а также предоставить пароль от личного кабинета. Жертва выполнила все указания мошенницы и лишилась сбережений.

По факту случившегося начато разбирательство.

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