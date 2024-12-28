Жительница Башкирии отдала все сбережения гадалке-шарлатанке

Женщина попросила ясновидящую разобраться с ее личными проблемами и сделать так, чтобы она выросла в доходах. Для денежного обряда лжегадалка попросила отправить ей фото своей банковской карты с двух сторон, а также предоставить пароль от личного кабинета. Жертва выполнила все указания мошенницы и лишилась сбережений.