Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Мужчину арестовали по п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Срок его содержания под стражей не уточнялся.
В СК сообщили, что после случившегося он причинил себе ножевое ранение и был госпитализирован.
Расследование уголовного дела продолжается.
Тела четверых детей в частном доме в Тверской области были обнаружены ранее в этот день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Мать убитых рассказала «Известиям», что у нее было шестеро детей, двое старших во время произошедшего находились на втором этаже дома. По ее словам, ничто не указывало на то, что муж может совершить подобное преступление.