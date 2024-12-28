Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью

В Тверской области арестован отец, подозреваемый в убийстве четырех детей в частном доме СНТ Межурка. Об этом 28 декабря сообщили в СУ СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Мужчину арестовали по п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Срок его содержания под стражей не уточнялся.

В СК сообщили, что после случившегося он причинил себе ножевое ранение и был госпитализирован.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тела четверых детей в частном доме в Тверской области были обнаружены ранее в этот день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Мать убитых рассказала «Известиям», что у нее было шестеро детей, двое старших во время произошедшего находились на втором этаже дома. По ее словам, ничто не указывало на то, что муж может совершить подобное преступление.