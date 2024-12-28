«Торчала кость, а он спрашивал, где его нога»: в Калининграде байкер врезался в легковушку и пролетел около 30 метров

"Мы остановились, подбежали к пострадавшему. Много машин тоже остановилось. Водитель, ставший участником ДТП, был в шоке. Я вызвала скорую. Сначала пострадавший лежал без сознания, у него только немного дёргалась нога. Потом, может, через минуты две он пришёл в себя и начал что-то говорить.