«Торчала кость, а он спрашивал, где его нога»: в Калининграде байкер врезался в легковушку и пролетел около 30 метров

В Калининграде мотоциклист врезался в машину и получил тяжёлые травмы. Об этом «Клопс» рассказали источник в экстренных службах региона и очевидец.
ДТП произошло 27 декабря около 23:00 в районе дома № 60 на Московском проспекте. Мотоциклист и автомобиль столкнулись около остановки у областного центра культуры молодежи.
«Я ехала в такси по Московскому в сторону Литовского вала. Краем глаза заметила, как нас обогнал байкер — он нёсся на огромной скорости. Потом я опустила глаза в телефон, а через мгновение мой таксист закричал: “Сбили! Сбили!” Я подняла голову и увидела мотоциклиста лежащим на траве, на придорожном газоне», — рассказывает свидетельница аварии Ирина.
Хронологию ДТП калининградка помнит по словам шофёра, с которым ехала. Байкер столкнулся с таксистом, отъезжающим от остановочного пункта. Парень мчался, а после удара пролетел 20−30 метров. Его транспорт «разорвался в хлам» — по кускам, разбросанным на дороге, даже не было понятно, что это мотоцикл.
"Мы остановились, подбежали к пострадавшему. Много машин тоже остановилось. Водитель, ставший участником ДТП, был в шоке. Я вызвала скорую. Сначала пострадавший лежал без сознания, у него только немного дёргалась нога. Потом, может, через минуты две он пришёл в себя и начал что-то говорить.
Он спрашивал: «Где моя нога? Я не чувствую ногу… Где мои руки? Что с рукой?».
Я пыталась его отвлечь, спрашивала про возраст, задавала ещё какие-то вопросы. Мужчины, которые были рядом, боялись к нему подойти: у байкера был открытый перелом голени, из левой ноги под коленом торчали кости… Пальцы рук тоже были повреждены«, — говорит собеседница “Клопс”.
Ирина вместе со своим водителем дождались скорой. Медики примчались быстро — минут через 5−7.
По данным источника в экстренных службах региона, у пострадавшего — жителя одного из посёлков Багратионовского района — тяжёлые травмы и травматический шок. 28-летнего парня привезли в Калининградскую областную больницу с переломами рук и открытыми переломами голени, подозрением на перелом грудины, травмами живота, спины и таза, сотрясением головного мозга.