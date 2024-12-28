Следователи работают на месте смертельного ДТП в Свислочском районе

По предварительной информации, сегодня около 16.00 вблизи д. Полонка 50-летняя водитель Volkswagen выехала на встречку. Автомобиль столкнулся с машиной такой же марки. В результате аварии женщина-водитель погибла, водитель второй легковушки и его 11-летний пассажир находятся в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.