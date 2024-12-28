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Четыре человека погибли в результате ДТП в Татарстане

В Татарстане в Актанышском районе в результате столкновения автомобиля с грузовиком скончались четыре человека. Об этом 28 декабря сообщила Госавтоинспекция Татарстана в Telegram.

Источник: Freepik

Как говорится в публикации ведомства, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не соблюдал безопасный скоростной режим, из-за чего совершил наезд на бетонное ограждение. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

В результате инцидента водитель и три пассажира «Фольксвагена» погибли.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Ранее в этот же день сообщалось о гибели одного человека и троих пострадавших при опрокидывании УАЗа в Забайкальском крае. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и опрокинулась.