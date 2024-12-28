Четыре человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Как говорится в публикации ведомства, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не соблюдал безопасный скоростной режим, из-за чего совершил наезд на бетонное ограждение. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.
В результате инцидента водитель и три пассажира «Фольксвагена» погибли.
Уточняется, что обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.
Ранее в этот же день сообщалось о гибели одного человека и троих пострадавших при опрокидывании УАЗа в Забайкальском крае. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и опрокинулась.