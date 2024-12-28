Четыре человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Ранее в этот же день сообщалось о гибели одного человека и троих пострадавших при опрокидывании УАЗа в Забайкальском крае. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и опрокинулась.