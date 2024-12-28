Женщина-водитель Volkswagen погибла в лобовом ДТП в Свислочском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, 28 декабря, в субботу, примерно в 16.00 неподалеку от деревни Полонка 50-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, выехала на полосу встречного движение, где врезалась в авто Volkswagen. За рулем машины находился 66-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летняя женщина погибла. В СК уточнили, что мужчина и 11-летняя пассажир доставлены в больницу. Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее женщина погибла под колесами BMW Х6, переходя дорогу под Гомелем.
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