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В Ростовской области в ДТП разбился 18-летний парень

Под Ростовом в ДТП погиб 18-летний водитель авто.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в автомобильной аварии разбился 18-летний парень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 28 декабря на трассе «Гуково — Углеродовский».

По предварительной информации ведомства, 18-летний за рулем «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и не справился с управлением. На всей скорости водитель врезался с автомобилем «Фольксваген Тигуан».

— В результате ДТП водитель «ВАЗ 2112» скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении регионального ведомства.