В Ростовской области в ДТП разбился 18-летний парень

В Ростовской области в автомобильной аварии разбился 18-летний парень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 28 декабря на трассе «Гуково — Углеродовский».
По предварительной информации ведомства, 18-летний за рулем «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и не справился с управлением. На всей скорости водитель врезался с автомобилем «Фольксваген Тигуан».
— В результате ДТП водитель «ВАЗ 2112» скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении регионального ведомства.