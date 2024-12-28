Амина и Амир стали лидерами среди популярных имен детей в Башкирии

В Башкирии назвали самые популярные имена среди новорожденных. В этом году родители предпочитали нарекать своих детей Аминами и Амирами. В 2024 году в реестре ЗАГС зарегистрировано 445 девочек с таким именем и 566 мальчиков.
Также среди женских имен популярностью пользовались имена София (394), Арина (357), Ева (383), Эмилия (380). Мальчиков часто называли Тимурами (357), Артемами (356), Эмирами (341), Марками (354).
Самыми редкими именами стали Назымгуль, Ада, Амили, Каяна и Габриэла среди девочек и Эмир Алехандро, Арнольд, Ансор, Рэмин и Мириан среди мальчиков.
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