В ресторане Нижнего Новгорода из-за мангала эвакуировали 150 человек

Накануне командир отделения пожарно-спасательного отряда № 215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков предупредил россиян об основных «новогодних опасностях». По его словам, именно на каникулах количество возгораний может увеличиваться: в это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни. Кроме того, несертифицированные или неисправные обогреватели могут загореться, если их забывают выключать, а некачественные гирлянды представляют опасность, если рядом с ними находятся легко воспламеняющиеся шторы или другие материалы.