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В ресторане Нижнего Новгорода из-за мангала эвакуировали 150 человек

В Нижнем Новгороде из-за загоревшегося в ресторане мангала эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в заведении на улице Пискунова. Возгорание произошло на площади в 2 кв.м., в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне командир отделения пожарно-спасательного отряда № 215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков предупредил россиян об основных «новогодних опасностях». По его словам, именно на каникулах количество возгораний может увеличиваться: в это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни. Кроме того, несертифицированные или неисправные обогреватели могут загореться, если их забывают выключать, а некачественные гирлянды представляют опасность, если рядом с ними находятся легко воспламеняющиеся шторы или другие материалы.

МЧС