Тела граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, отправлены на родину

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Из 67 человек, находившихся на борту, 29 выжили. Им была оказана качественная медицинская помощь, включая лечение у специалистов, прибывших из столицы по поручению Главы государства. 14 выживших граждан Азербайджана, после получения необходимой помощи, также были отправлены на родину.