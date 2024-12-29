Тела граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, отправлены на родину

В течение нескольких дней велась сложная работа по опознанию тел погибших. Для этого использовались методы ДНК-анализа, а также помощь родственников.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Из 67 человек, находившихся на борту, 29 выжили. Им была оказана качественная медицинская помощь, включая лечение у специалистов, прибывших из столицы по поручению Главы государства. 14 выживших граждан Азербайджана, после получения необходимой помощи, также были отправлены на родину.
Акимат Мангистауской области выразил соболезнования родственникам погибших. Местные органы власти продолжают предоставлять всестороннюю помощь семьям пострадавших и погибших.