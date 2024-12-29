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Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле села Безымено

Мужчина был госпитализирован с ранениями.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар по селу Безымено. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. В результате произошедшего был ранен водитель транспорта.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил губернатор.

По его словам, остальная информация о последствиях удара уточняется.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали территорию Красногвардейского района Белгородской области. В результате детонации беспилотного летательного аппарата ранения получили два человека.