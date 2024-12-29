Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле села Безымено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли удар по селу Безымено. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. В результате произошедшего был ранен водитель транспорта.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил губернатор.
По его словам, остальная информация о последствиях удара уточняется.
Ранее вооруженные силы Украины атаковали территорию Красногвардейского района Белгородской области. В результате детонации беспилотного летательного аппарата ранения получили два человека.