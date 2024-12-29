Самолет в Южной Корее врезался в ограждение

Во время посадки в аэропорту Муан, расположенном в Южной Корее, самолет отклонился от курса, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.
На борту находились 175 человек, детали приводит агентство Рёнхап.
Также было опубликовано фото очевидца, на котором виден густой черный дым в месте происшествия.
Между тем уголовное дело по факту крушения пассажирского лайнера Embraer 190 в казахстанском Актау 25 декабря, на борту которого находились граждане России, Азербайджана и Казахстана, передали для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК РФ.