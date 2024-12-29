Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее при посадке разбился самолет с 175 пассажирами на борту

В Южной Корее при посадке в аэропорту Муан разбился самолет авиакомпании Jeju Air. На его борту было не менее 175 человек. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает агентство Yonhap.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока», — говорится в материале агентства.

Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции.

Позднее агентство сообщило, что 28 человек погибли или получили ранения. Двоих человек, которые находились в хвостовой части, удалось спасти.

Авария могла произойти после столкновения с птицей, пишет издание. У самолета при посадке не раскрылось шасси.

Как сообщило агентство Reuters, исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок попросил приложить максимум усилий для спасения пострадавших.