В Южной Корее при посадке разбился самолет с 175 пассажирами на борту

«Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока», — говорится в материале агентства.
Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции.
Позднее агентство сообщило, что 28 человек погибли или получили ранения. Двоих человек, которые находились в хвостовой части, удалось спасти.
Авария могла произойти после столкновения с птицей, пишет издание. У самолета при посадке не раскрылось шасси.
Как сообщило агентство Reuters, исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок попросил приложить максимум усилий для спасения пострадавших.