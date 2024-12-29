Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан погибли 28 человек

Число жертв может увеличиться.

Не менее 28 человек стали жертвами ЧП, которое произошло в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает «Рёнхап».

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение на территории воздушной гавани. На борту самолёта находились 175 пассажиров, а также шесть членов экипажа.

Воздушное судно прилетело в Южную Корею из Бангкока. Борт врезался в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы. Затем началось возгорание.

В Сети появились снимки, на которых запечатлён густой чёрный дым.

Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Frontier Airlines загорелся после жёсткой посадки в Лас-Вегасе.

Также стало известно, что в международном аэропорту Белфаста совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт ирландской авиакомпании Emerald Airlines.