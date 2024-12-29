При авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан погибли 28 человек

Не менее 28 человек стали жертвами ЧП, которое произошло в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает «Рёнхап».
Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение на территории воздушной гавани. На борту самолёта находились 175 пассажиров, а также шесть членов экипажа.
Воздушное судно прилетело в Южную Корею из Бангкока. Борт врезался в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы. Затем началось возгорание.
В Сети появились снимки, на которых запечатлён густой чёрный дым.
Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Frontier Airlines загорелся после жёсткой посадки в Лас-Вегасе.
Также стало известно, что в международном аэропорту Белфаста совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт ирландской авиакомпании Emerald Airlines.