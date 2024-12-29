«Рёнхап»: борт, потерпевший крушение в Южной Корее, столкнулся с птицами

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air, потерпевший крушение на территории воздушной гавани в Южной Корее, столкнулся с птицами, сообщает «Рёнхап».
На борту самолёта находились 175 пассажиров, а также шесть членов экипажа. По предварительным данным, погибли 28 человек. Число жертв может возрасти.
Инцидент случился в аэропорту Муан. Воздушное судно прибыло в Южную Корею из Бангкока и врезалось в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы.
Ранее сообщалось, что после столкновения началось возгорание. На снимках, которые появились в Сети, запечатлён густой чёрный дым.
По последним данным, «первоначальная» ликвидация пожара завершена. Сотрудники экстренных служб помогают выжившим, которые находятся в хвостовой части воздушного судна. По информации южнокорейского агентства, спасены два человека.