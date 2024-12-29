В Сети появились кадры аварии самолета в Южной Корее

В Сети появились кадры самолета, который столкнулся с птицами во время взлетав южнокорейском аэропорту Муан, сообщает агентство Yonhap.
По предварительным данным, число погибших в результате инцидента возросло до 28 человек. Всего на борту воздушного судна находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.
Дополнительная информация о происшествии уточняется.
Ранее сообщалось, что после столкновения началось возгорание. «Первоначальная» ликвидация пожара завершена. Сотрудники экстренных служб помогают выжившим, которые находятся в хвостовой части воздушного судна.