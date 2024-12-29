Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых «тяжёлых» пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.