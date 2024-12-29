Защита обжаловала продление ареста имущества по делу Тимура Иванова

Судом зарегистрированы апелляционные жалобы на постановление о продлении наложения ареста на имущество до 25 марта 2025 года, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В частности, в списке арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО «Дворянское гнездо», земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи «квадратов» и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.
Всего в постановлении перечисляется земельных участков общей площадью около 14 гектаров.
Кроме того, продлен арест на деньги, хранящиеся на 43 счетах, которые открыты в трех российских банках.
Помимо недвижимого имущества, суд продлил обеспечительные меры, наложенные на 37 транспортных средства, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969-го. Есть и двухколесный транспорт :12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля суд отправил Тимура Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными».