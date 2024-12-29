На борту разбившегося в Южной Корее самолёта не было россиян

На борту воздушного судна, потерпевшего крушение в южнокорейском аэропорту, не было граждан Российской Федерации, следует из сообщения «Рёнхап».
По уточнённым данным агентства, на борту самолёта находились 173 гражданина Южной Кореи, а также два тайца.
Напомним, лайнер авиакомпании Jeju Ai потерпел крушение в аэропорту Муан. Воздушное судно прилетело из Бангкока и врезалось в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы.
По последним данным, погибли 28 человек. Число жертв может увеличиться.
После столкновения началось возгорание, был замечен густой чёрный дым. «Первоначальная» ликвидация пожара завершена. Выживших ищут в хвостовой части самолёта.
По одной из версий, лайнер столкнулся с птицами. Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры аварии самолета в Южной Корее.