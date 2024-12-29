Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Самолет вылетел из Бангкока и должен был сесть в 08:30 по местному времени (02:30 мск).
По информации Yonhap, из-за неисправности шасси борт пытался приземлиться на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в ее конце самолет загорелся.
По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.
На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным газеты «Чосон ильбо», среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.
Трех человек удалось спасти.