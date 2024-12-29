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Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

В аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, пассажирский самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. По данным агентства Yonhap, погибли 47 человек.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Самолет вылетел из Бангкока и должен был сесть в 08:30 по местному времени (02:30 мск).

По информации Yonhap, из-за неисправности шасси борт пытался приземлиться на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в ее конце самолет загорелся.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным газеты «Чосон ильбо», среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.

Трех человек удалось спасти.