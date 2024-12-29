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Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее увеличилось до 47

На борту воздушного судна находилось 175 человек.

Количество погибших при крушении самолёта в воздушной гавани Муан в Южной Корее достигло 47, информирует «Рёнхап».

Инцидент случился около 09:07 (03:07 мск). Борт 7C 2216 авиакомпании Jeju Air прибыл в Муан из Бангкока. Самолёт врезался в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находилось 175 пассажиров. Речь идёт о гражданах Южной Кореи и двух тайцах.

После столкновения началось возгорание, был замечен густой чёрный дым. «Первоначальная» ликвидация пожара завершена. Выживших ищут в хвостовой части самолёта.

По одной из версий, лайнер столкнулся с птицами. Также стало известно, что самолёт из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о 28 жертвах, ещё два человека спасены.