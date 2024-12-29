Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее увеличилось до 47

Количество погибших при крушении самолёта в воздушной гавани Муан в Южной Корее достигло 47, информирует «Рёнхап».
Инцидент случился около 09:07 (03:07 мск). Борт 7C 2216 авиакомпании Jeju Air прибыл в Муан из Бангкока. Самолёт врезался в ограждение за пределами взлётно-посадочной полосы.
На борту воздушного судна находилось 175 пассажиров. Речь идёт о гражданах Южной Кореи и двух тайцах.
После столкновения началось возгорание, был замечен густой чёрный дым. «Первоначальная» ликвидация пожара завершена. Выживших ищут в хвостовой части самолёта.
По одной из версий, лайнер столкнулся с птицами. Также стало известно, что самолёт из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось о 28 жертвах, ещё два человека спасены.