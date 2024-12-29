В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

В них уточняется, что Карабаш признает вину, сотрудничает со следствием и изобличил соучастников преступления. По этому уголовному делу с ним проходят еще два человека. Они обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2024 года.