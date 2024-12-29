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Самолет рейсом Москва-Чита пришлось посадить в Омске

Рейс У6−093 следовал из Москвы в Читу, когда совершил вынужденную посадку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет, летевший из Москвы в Читу, пришлось посадить в другом городе. Такая информация появилась в сетях утром 29 декабря. В онлайн-табло Международного аэропорта Читы действительно указано, что пассажиры вынужденно приземлились в Омске. Что же послужило причиной? В сетях пишут, якобы виной тому могут быть два нетрезвых пассажира.

— Рейс У6 093 следовал из Москвы в Читу, но совершил вынужденную посадку в Омске, — указано в онлайн-табло Международного аэропорта Читы.

Известно, что пассажиры прилетели в Читу в 10 утра 29 декабря. Однако время прибытия было запланировано на 9:40. Сейчас инцидент проверяют в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.