Самолет рейсом Москва-Чита пришлось посадить в Омске

Самолет, летевший из Москвы в Читу, пришлось посадить в другом городе. Такая информация появилась в сетях утром 29 декабря. В онлайн-табло Международного аэропорта Читы действительно указано, что пассажиры вынужденно приземлились в Омске. Что же послужило причиной? В сетях пишут, якобы виной тому могут быть два нетрезвых пассажира.
— Рейс У6 093 следовал из Москвы в Читу, но совершил вынужденную посадку в Омске, — указано в онлайн-табло Международного аэропорта Читы.
Известно, что пассажиры прилетели в Читу в 10 утра 29 декабря. Однако время прибытия было запланировано на 9:40. Сейчас инцидент проверяют в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.