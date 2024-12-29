Самолет рейсом Москва-Чита пришлось посадить в Омске

Самолет, летевший из Москвы в Читу, пришлось посадить в другом городе. Такая информация появилась в сетях утром 29 декабря. В онлайн-табло Международного аэропорта Читы действительно указано, что пассажиры вынужденно приземлились в Омске. Что же послужило причиной? В сетях пишут, якобы виной тому могут быть два нетрезвых пассажира.