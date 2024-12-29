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Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет

СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737−800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает агентство Ренхап.

Источник: © РИА Новости

Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737−800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

«Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», — говорится в заявлении компании, которая пообещала выяснить точные причины и обстоятельства ЧП.

Как сообщило агентство Newsis, самолет был произведен в августе 2009 года.

Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, что еще числятся пропавшими, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в «импровизированном» морге на территории аэропорта Муан.

В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.