На улице Патриса Лумумбы пожарные спасли трех человек

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, из них 2 детей, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены три человека. На месте ЧП работали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Уже к 05.27 они локализовали огонь. Работы на месте ЧП завершились в 05.58.