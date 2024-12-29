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На улице Патриса Лумумбы пожарные спасли трех человек

В жилой высотке в Екатеринбурге подъезд заволокло дымом из-за горящего мусора.

Источник: Комсомольская правда

В шестом часу утра на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге в девятиэтажном доме начался пожар. Пламя вспыхнуло на лестничной клетке последнего этажа — загорелся мусор. Дым стал распространяться по подъезду.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, из них 2 детей, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены три человека. На месте ЧП работали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Уже к 05.27 они локализовали огонь. Работы на месте ЧП завершились в 05.58.

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