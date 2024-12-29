Пассажирский самолет потерпел крушение в Южной Корее

Утром 29 декабря самолет Boeing 737−800 рейса 7C 2216, принадлежащий авиакомпании Jeju Air, направлялся из Бангкока в Муан в Южной Корее.
На борту находился 181 человек: 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа.
Спасены два члена экипажа — мужчина и женщина. Они получили травмы средней и тяжелой степени тяжести и были госпитализированы.
При посадке в аэропорту воздушное судно пролетела мимо взлетно-посадочной полосы и врезалось в ограждение, после чего загорелось.
По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.
Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы.
Авиакомпания Jeju Air сообщила, что упавший борт 15 лет эксплуатировался без аварий. Она принесла извинения и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.
Все авиарейсы в международном аэропорту Муан отменены.