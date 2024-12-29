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Пассажирский самолет потерпел крушение в Южной Корее

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 96 человек, об этом сообщило агентство Рёнхап.

Источник: Sputnik.by

Утром 29 декабря самолет Boeing 737−800 рейса 7C 2216, принадлежащий авиакомпании Jeju Air, направлялся из Бангкока в Муан в Южной Корее.

На борту находился 181 человек: 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа.

Спасены два члена экипажа — мужчина и женщина. Они получили травмы средней и тяжелой степени тяжести и были госпитализированы.

При посадке в аэропорту воздушное судно пролетела мимо взлетно-посадочной полосы и врезалось в ограждение, после чего загорелось.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы.

Авиакомпания Jeju Air сообщила, что упавший борт 15 лет эксплуатировался без аварий. Она принесла извинения и пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.

Все авиарейсы в международном аэропорту Муан отменены.