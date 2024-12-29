Yonhap: число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120

Ранее сообщалось о 96 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737−800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа. Власти Республики Корея склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.