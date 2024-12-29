Под Ростовом из-за печки семья осталась без крыши над головой

В экстренном ведомстве напомнили простые правила безопасности, которые помогут сохранить жизни. Нельзя оставлять без присмотра растопленную печь, следует не допускать перекала. Запрещено сушить на печке вещи и дрова, за три часа до сна помещение нужно прекратить отапливать.