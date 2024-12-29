Под Ростовом из-за печки семья осталась без крыши над головой

В хуторе Дудкино Красносулинского района Ростовской области произошел пожар. Как рассказали в региональной пресс-службе ГУ МЧС, хозяева частного дома затопили печь и ушли по своим делам.
Люди вернулись слишком поздно. Их флигель сгорел полностью. Пламя на 56 квадратах тушили 8 спасателей, были также задействованы две спецмашины.
В экстренном ведомстве напомнили простые правила безопасности, которые помогут сохранить жизни. Нельзя оставлять без присмотра растопленную печь, следует не допускать перекала. Запрещено сушить на печке вещи и дрова, за три часа до сна помещение нужно прекратить отапливать.