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Под Ростовом из-за печки семья осталась без крыши над головой

Под Ростовом сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Дудкино Красносулинского района Ростовской области произошел пожар. Как рассказали в региональной пресс-службе ГУ МЧС, хозяева частного дома затопили печь и ушли по своим делам.

Люди вернулись слишком поздно. Их флигель сгорел полностью. Пламя на 56 квадратах тушили 8 спасателей, были также задействованы две спецмашины.

В экстренном ведомстве напомнили простые правила безопасности, которые помогут сохранить жизни. Нельзя оставлять без присмотра растопленную печь, следует не допускать перекала. Запрещено сушить на печке вещи и дрова, за три часа до сна помещение нужно прекратить отапливать.