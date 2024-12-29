Омичка стала жертвой мошенников из-за работы в больнице

«Предварительно установлено, что омичка ранее работала в медицинском учреждении, и именно эту информацию использовали аферисты: якобы у них имеются данные, что женщина оформляла поддельные больничные листы. В ближайшее время у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов проведут обыск для выявления денежных средств и ценных вещей, добытых якобы преступным путем. Собеседник обещал помочь пенсионерке спасти сбережения и разобраться в ситуации, но для этого требовалось перенаправить все деньги на “безопасный счет”», — рассказали силовики.