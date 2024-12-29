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Омичка стала жертвой мошенников из-за работы в больнице

Омские правоохранители в воскресенье, 29 декабря 2024 года, сообщили об очередном случае мошенничества, жертвами которого стала 68-летняя жительница Амурского поселка, которая лишилась 210 тысяч рублей.

Источник: Freepik

«Предварительно установлено, что омичка ранее работала в медицинском учреждении, и именно эту информацию использовали аферисты: якобы у них имеются данные, что женщина оформляла поддельные больничные листы. В ближайшее время у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов проведут обыск для выявления денежных средств и ценных вещей, добытых якобы преступным путем. Собеседник обещал помочь пенсионерке спасти сбережения и разобраться в ситуации, но для этого требовалось перенаправить все деньги на “безопасный счет”», — рассказали силовики.

По их данным, женщина продала ювелирные украшения, после чего вырученные деньги, а также собственные накопления перевела на указанный аферистами счет, но на связь с ней больше никто не выходил. Возбуждено уголовное дело.