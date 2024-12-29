В Уфе 4-хлетняя девочка застряла головой в оконной решётке

Одна из малышек, лет четырёх, решила вылезти в окно и застряла головой. Она начала громко плакать, и на крики прибежали соседи. Они и вызвали спасателей, а сами укутали девочку, чтобы она не замёрзла", — говорится в сообщении ведомства.