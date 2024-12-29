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В Уфе 4-хлетняя девочка застряла головой в оконной решётке

В Уфе голова четырёхлетней девочки застряла в оконной решётке. Об этом сообщили в управление гражданской защиты столицы.

Источник: telegram-канал управление гражданской защиты Уфы

Сообщение о происшествии поступила на пульт единой дежурно-диспетчерской службы. Малышка застряла на первом этаже жилого дома 70б по ул. Менделеева.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы. Как выяснилось, дома без родителей были двое маленьких детей.

Одна из малышек, лет четырёх, решила вылезти в окно и застряла головой. Она начала громко плакать, и на крики прибежали соседи. Они и вызвали спасателей, а сами укутали девочку, чтобы она не замёрзла", — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ребёнка. В медицинской помощи она не нуждалась. Детей передали сотрудникам полиции.

МЧС