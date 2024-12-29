Казахстанцев среди погибших в крушении самолёта в Южной Корее не было — МИД РК

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Власти Южной Кореи допускают, что погибли практически все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета Boeing 737−800, кроме двух выживших. По последним данным, подтверждена гибель 96 человек. Ранее сообщалось о как минимум 62 погибших. СМИ пишут о том, что на борту находились 175 пассажиров: среди них 173 корейца и два тайца.