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На Кубани загорелась овощебаза

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на овощебазе в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Источник: Shutterstock

«В Краснодарском крае ликвидируют пожар на овощебазе. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Динской район, п. Агроном, ул. Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Площадь пожара [составляет] 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 1,4 тыс. кв. м. К месту следует пожарный поезд.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 54 человека и 16 единиц техники.

В новость внесены изменения (9:30 мск) — добавлена информация об увеличении площади пожара.

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