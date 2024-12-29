На Кубани загорелась овощебаза

«В Краснодарском крае ликвидируют пожар на овощебазе. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Динской район, п. Агроном, ул. Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Площадь пожара [составляет] 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 1,4 тыс. кв. м. К месту следует пожарный поезд.
В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 54 человека и 16 единиц техники.
В новость внесены изменения (9:30 мск) — добавлена информация об увеличении площади пожара.