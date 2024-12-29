В Перми осудили мужчину, жестоко убившего соседа из-за коллекционной ручки

Суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор ранее судимому 25-летнему мужчине, который жестоко убил соседа из-за коллекционной ручки, сообщает «КП-Пермь».
Трагедия произошла в общежитии на улице Сестрорецкой в микрорайоне Голованово. За одну ночь 17 февраля проживавший здесь молодой человек зверски избил двоих мужчин. Один из них скончался на месте, второй выжил, но надолго попал в больницу.
В тот вечер молодой человек с двумя подругами пришел в гости к 50-летнему соседу по общежитию. Компания распивала спиртные напитки. Внезапно одна из собутыльниц увидела на столе хозяина комнаты Виктора коллекционную ручку. Женщина возмутилась и начала кричать, что это ее ручка, обвиняя хозяина комнаты в краже. Пришедший в гости молодой человек не стал разбираться, кто прав. Он напал на мужчину, принялся его избивать. В какой-то момент хозяин комнаты упал, порезав ухо о стекло двери. Оставив его лежать в крови, гости разошлись.
Той же ночью молодой человек встретил в коридоре общежития незнакомого ему 38-летнего мужчину. Тот представился ему как «вор в законе». Но на вопрос, где именно он отбывал срок, мужчина ответить не смог. Тогда молодой человек принялся жестоко избивать его руками и ногами. Жертве удалось убежать: он выскочил из общежития в полуголом состоянии и пошел по улицам «в никуда». К счастью, мужчину приютил неравнодушный прохожий: привел к себе домой и вызвал скорую помощь.
А молодой человек тем временем вернулся к 50-летнему мужчине, которого избивал ранее. Увидев, что тот еще жив, парень продолжил избивать его, в том числе металлическими ножками от табурета. От побоев мужчина скончался.
В следственном отделе по Орджоникидзевскому району рассказали, что в отношении пермяка возбудили два уголовных дела — по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. В ходе расследования стало известно, что молодой человек ранее был судим за кражу и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, отбывал наказание в местах лишения свободы. По первому преступлению мужчина признал вину, а во втором не раскаивался.
Орджоникидзевский районный суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.