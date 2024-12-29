В Перми осудили мужчину, жестоко убившего соседа из-за коллекционной ручки

В тот вечер молодой человек с двумя подругами пришел в гости к 50-летнему соседу по общежитию. Компания распивала спиртные напитки. Внезапно одна из собутыльниц увидела на столе хозяина комнаты Виктора коллекционную ручку. Женщина возмутилась и начала кричать, что это ее ручка, обвиняя хозяина комнаты в краже. Пришедший в гости молодой человек не стал разбираться, кто прав. Он напал на мужчину, принялся его избивать. В какой-то момент хозяин комнаты упал, порезав ухо о стекло двери. Оставив его лежать в крови, гости разошлись.