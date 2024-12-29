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В Логойском районе водитель Citroеn насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу

Мужчина погиб под колесами Citroеn в Логойском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Логойском районе водитель Citroеn насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сообщается, что в субботу, 28 декабря, примерно в 19.55 на 30-м километре автодороги М-3 «Минск — Витебск» неподалеку от остановки «Дуброво» Логойского района, 37-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Citroеn, ехал в сторону Минска и сбил 60-летнего минчанина.

Согласно предварительным данным, пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. В ведомстве рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия житель Минска умер.

Ранее женщина-водитель Volkswagen погибла в лобовом ДТП в Свислочском районе.

Тем временем трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске.

Кстати, МКАД, трассы из Минска на Нарочь и в Витебск могут стать платными в Беларуси.