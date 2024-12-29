В Логойском районе водитель Citroеn насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Сообщается, что в субботу, 28 декабря, примерно в 19.55 на 30-м километре автодороги М-3 «Минск — Витебск» неподалеку от остановки «Дуброво» Логойского района, 37-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Citroеn, ехал в сторону Минска и сбил 60-летнего минчанина.
Согласно предварительным данным, пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. В ведомстве рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия житель Минска умер.
Ранее женщина-водитель Volkswagen погибла в лобовом ДТП в Свислочском районе.
Тем временем трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске.
Кстати, МКАД, трассы из Минска на Нарочь и в Витебск могут стать платными в Беларуси.