В Логойском районе водитель Citroеn насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу

Сообщается, что в субботу, 28 декабря, примерно в 19.55 на 30-м километре автодороги М-3 «Минск — Витебск» неподалеку от остановки «Дуброво» Логойского района, 37-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Citroеn, ехал в сторону Минска и сбил 60-летнего минчанина.