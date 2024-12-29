ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Российской Федерации, 1983 г.р., по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера “Telegram” с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора за денежное вознаграждение злоумышленник осуществил собирание и передачу фотоматериалов объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области», — говорится в сообщении.