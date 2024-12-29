Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Задержан россиянин, передавший военной разведке Украины фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Российской Федерации, 1983 г.р., по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера “Telegram” с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора за денежное вознаграждение злоумышленник осуществил собирание и передачу фотоматериалов объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечает ФСБ.

ФСБ