11 детей пострадали в ДТП Иркутской области за прошедшие сутки

Шесть дорожно-транспортных происшествий случилось в Иркутской области за минувшие сутки 28 декабря. Известно, что произошло пять столкновений автомобилей и один съезд с дороги. В авариях пострадали 11 детей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
— В Усть-Куте по причине несоблюдения дистанции произошло столкновение, в результате которого пострадали две девочки-подростка в возрасте 14 и 16 лет, — рассказывает дорожная полиция. — В Братске несоблюдение очередности проезда привело к столкновению автомобилей, в результате которого пострадала 5-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Еще четверо парней 12, 13 и 14 лет пострадали в селе Тангуй Братского района. Школьники находились в «Toyota Land Cruiser», когда произошло столкновение с «ВАЗ 2114». Причиной стало несоблюдение очередности проезда. Установлено, 31-летний водитель за рулем отечественной легковушки не имеет водительских прав. А во время процедуры освидетельствования было выявлено, что концентрация алкоголя превышает допустимую норму более чем в четыре раза.