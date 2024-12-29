11 детей пострадали в ДТП Иркутской области за прошедшие сутки

Еще четверо парней 12, 13 и 14 лет пострадали в селе Тангуй Братского района. Школьники находились в «Toyota Land Cruiser», когда произошло столкновение с «ВАЗ 2114». Причиной стало несоблюдение очередности проезда. Установлено, 31-летний водитель за рулем отечественной легковушки не имеет водительских прав. А во время процедуры освидетельствования было выявлено, что концентрация алкоголя превышает допустимую норму более чем в четыре раза.