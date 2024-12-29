Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 часов получали токсичное вещество: новое в деле об отравлении 4 детей

Следствие раскрыло, как отравились дети.

Источник: Krasnoyarskmedia

Следствие установило новые факты в деле об отравлении четверых детей в Красноярском крае. Все четверо в течение 10 часов получали токсичное вещество, выяснилось как.

По данным следствия, дети на протяжении многих часов испытывали токсическое воздействие — это все время после обработки квартиры дихлофосом и вплоть до момента убытия в больницу и начала детоксикационной терапии. То есть более 10−13 часов.

Эксперт-криминалист Артем Кротов полагает, что вещество могло попадать в организм несколькими путями: всасывание через кожу в результате контакта с обработанными поверхностями, предметами и постелью; через вдыхание влажного воздуха, включая пары инсектицида; через желудок — при употреблении питья и еды, отравленных попавшими на них инсектицидами.

Четверо детей погибли в селе Красная Сопка Красноярского края в сентябре этого года. Экспертизы показали, что дети отравились из-за попадания в организм дихлофоса, которым накануне их отец обрабатывал дом от насекомых. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.