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На Урале вынесли приговор организатору подпольного казино

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил 200 часов обязательных работ местному жителю, обвиняемому в организации подпольного казино.

Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина купил игральные карты, кости и фишки для покера, после чего в нежилом помещении оборудовал казино. Он принимал деньги от игроков и выдавал им фишки. Клиентов он искал с помощью мессенджеров.

Казано работало с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, после чего о нем стало известно полиции.

В отношении мужчины возбудили дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Синарский районный суд принял решение назначить обвиняемому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.