На Урале вынесли приговор организатору подпольного казино

Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Согласно материалам дела, мужчина купил игральные карты, кости и фишки для покера, после чего в нежилом помещении оборудовал казино. Он принимал деньги от игроков и выдавал им фишки. Клиентов он искал с помощью мессенджеров.
Казано работало с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, после чего о нем стало известно полиции.
В отношении мужчины возбудили дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Синарский районный суд принял решение назначить обвиняемому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.