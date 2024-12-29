Смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло в Татарстане

Это случилось 28 декабря в Актанышском районе. По предварительной версии, на 1138 км автодороги «Москва-Уфа» водитель Volkswagen в месте сужения дороги наехал на бетонное ограждение, попал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Три пассажира иномарки скончались на месте, водитель умер, когда его везли в медучреждение.