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Смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло в Татарстане

Смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло в Татарстане, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Это случилось 28 декабря в Актанышском районе. По предварительной версии, на 1138 км автодороги «Москва-Уфа» водитель Volkswagen в месте сужения дороги наехал на бетонное ограждение, попал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Три пассажира иномарки скончались на месте, водитель умер, когда его везли в медучреждение.

«Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура района», — сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее на трассе в Татарстане «ГАЗель» загорелась после ДТП с «КАМАЗом».