Под Ростовом стая собак напала на 12-летнюю девочку

В одном из сел Ростовской области на школьницу набросились несколько бездомных собак. По словам свидетелей, пять — шесть дворняг окружили подростка со всех сторон, пытаясь укусить за ноги. Девочка начала отгонять от себя псов сумкой, но тщетно. Не ясно, чем все закончилось бы, не приди ей на помощь прохожие. Взрослые спугнули собак, а позже информация о случившемся появилась в социальных сетях.
Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, подросток не пострадал.
— По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего, — прокомментировали в донском следкоме.