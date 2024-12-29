Под Ростовом стая собак напала на 12-летнюю девочку

В одном из сел Ростовской области на школьницу набросились несколько бездомных собак. По словам свидетелей, пять — шесть дворняг окружили подростка со всех сторон, пытаясь укусить за ноги. Девочка начала отгонять от себя псов сумкой, но тщетно. Не ясно, чем все закончилось бы, не приди ей на помощь прохожие. Взрослые спугнули собак, а позже информация о случившемся появилась в социальных сетях.