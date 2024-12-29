Очевидцы рассказали о драке в ЦУМе в Перми вечером 28 декабря

Утром 29 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» пермяки поделились видео с места конфликта. На кадрах, снятых в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка», кричащая женщина и окружившие её молодые люди. Участники конфликта толкают друг друга, один из них замахивается на женщину.