Очевидцы рассказали о драке в ЦУМе в Перми вечером 28 декабря

Жительница Перми рассказала perm.aif.ru о драке в ЦУМе в Перми вечером 28 декабря.
«Около 19:00 я заходила в ЦУМ. Увидела рядом машины полиции и Росгвардии. Внутри магазина было очень много полицейских, они опрашивали людей о какой-то драке. Мне стало страшно», — рассказала девушка perm.aif.ru.
Утром 29 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» пермяки поделились видео с места конфликта. На кадрах, снятых в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка», кричащая женщина и окружившие её молодые люди. Участники конфликта толкают друг друга, один из них замахивается на женщину.
«Вызовите полицию», — слышен голос за кадром.
Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах произошедшего.
Напомним, очевидцы также сообщали о массовой драке, произошедшей в автобусе № 67 днём ранее, 27 декабря. Конфликт начали несколько молодых мужчин. Их пытался разнять водитель. В какой-то момент агрессивные люди покинули автобус. Сейчас в ситуации разбирается полиция.