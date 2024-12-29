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Очевидцы рассказали о драке в ЦУМе в Перми вечером 28 декабря

У места происшествия заметили автомобили полиции и Росгвардии.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Перми рассказала perm.aif.ru о драке в ЦУМе в Перми вечером 28 декабря.

«Около 19:00 я заходила в ЦУМ. Увидела рядом машины полиции и Росгвардии. Внутри магазина было очень много полицейских, они опрашивали людей о какой-то драке. Мне стало страшно», — рассказала девушка perm.aif.ru.

Утром 29 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» пермяки поделились видео с места конфликта. На кадрах, снятых в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка», кричащая женщина и окружившие её молодые люди. Участники конфликта толкают друг друга, один из них замахивается на женщину.

«Вызовите полицию», — слышен голос за кадром.

Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, очевидцы также сообщали о массовой драке, произошедшей в автобусе № 67 днём ранее, 27 декабря. Конфликт начали несколько молодых мужчин. Их пытался разнять водитель. В какой-то момент агрессивные люди покинули автобус. Сейчас в ситуации разбирается полиция.