«Должен был уехать на вахту, но пропал…»: поиски 48-летнего сибиряка окончены спустя полторы недели в Иркутске

48-летний вахтовик из Иркутска бесследно пропал 16 декабря. Перед загадочным исчезновением он поделился с родными планами. Хотел уехать в командировку. Только вот так он там и не появился.
Вскоре родные обратились с заявлением в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». По городу и в местных пабликах были распространены ориентировки мужчины.
Однако 26 декабря поиски были окончены. Оказалось, вахтовик действительно не отправился в командировку. Все это время он пробыл в столице Приангарья. Только с родными так и не выходил на связь.