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«Должен был уехать на вахту, но пропал…»: поиски 48-летнего сибиряка окончены спустя полторы недели в Иркутске

Поиски 48-летнего сибиряка окончены спустя полторы недели в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

48-летний вахтовик из Иркутска бесследно пропал 16 декабря. Перед загадочным исчезновением он поделился с родными планами. Хотел уехать в командировку. Только вот так он там и не появился.

Вскоре родные обратились с заявлением в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». По городу и в местных пабликах были распространены ориентировки мужчины.

Однако 26 декабря поиски были окончены. Оказалось, вахтовик действительно не отправился в командировку. Все это время он пробыл в столице Приангарья. Только с родными так и не выходил на связь.