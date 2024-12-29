13 пожаров потушили в Свердловской области за сутки

Погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
При пожаре в Нижнем Тагиле был спасен человек. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Ермака. Огонь распространился на площади 6 квадратных метров.
Крупный пожар случился в Серовском городском округе. На открытой площадке загорелись отходы лесопиления. Площадь пожара — 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили огонь за 66 минут.
Ранее сообщалось, что ночью 27 декабря в Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке на улице Азина.