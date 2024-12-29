Ростовский облсуд рассмотрит дело бывшего высокопоставленного таможенника

По версии следствия, Александр Скрипкин содействовал учредителю строительной компании Владиславу Григориадису в получении госконтракта о приобретении Южным таможенным управлением здания для размещения в нем Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Также за участие в схеме осуждена экс-начальник контрактной службы ЮТУ ФТС России Екатерина Радченко. Григориадис и Радченко также были осуждены.