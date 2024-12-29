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Ростовский облсуд рассмотрит дело бывшего высокопоставленного таможенника

В Ростовский областной суд поступили материалы дела бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЮТУ ФТС) России Александра Скрипкина, ранее осужденного за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Источник: Коммерсантъ

Рассмотрение жалоб его защиты на приговор начнется 16 января, следует из данных, опубликованных в картотеке суда.

В августе Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Александра Скрипкина к восьми годам одному месяцу колонии строгого режима.

По версии следствия, Александр Скрипкин содействовал учредителю строительной компании Владиславу Григориадису в получении госконтракта о приобретении Южным таможенным управлением здания для размещения в нем Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Также за участие в схеме осуждена экс-начальник контрактной службы ЮТУ ФТС России Екатерина Радченко. Григориадис и Радченко также были осуждены.