Мошенники атакуют: в Приморье мужчина потерял 1,3 млн, следуя «инструкциям спецслужб»

Сообщение от «бывшего коллеги» выглядело крайне убедительно, так как содержало персонализированные детали. Затем, посредством мобильной связи с пострадавшим связалась группа лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что им нужно содействие гражданина для защиты его личных данных и сберегательных счетов, а также для поимки мошенников.