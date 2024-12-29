Мошенники атакуют: в Приморье мужчина потерял 1,3 млн, следуя «инструкциям спецслужб»

В Приморье житель Ханкайского округа стал жертвой мошенничества. Он получил сообщение от злоумышленника, который представился его бывшим сослуживцем. «Друг» попросил о помощи, и мужчина поддался на уловку, как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Сообщение от «бывшего коллеги» выглядело крайне убедительно, так как содержало персонализированные детали. Затем, посредством мобильной связи с пострадавшим связалась группа лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что им нужно содействие гражданина для защиты его личных данных и сберегательных счетов, а также для поимки мошенников.
Мужчина вновь поверил лже-сотрудникам госорганов и, следуя их указаниям, лишился денежных средств в общей сумме 1 млн 350 тыс. рублей. Спустя некоторое время, осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в отдел МВД России по Ханкайскому округу. На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.