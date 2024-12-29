Число погибших в авиакатастрофе в Республике Корея выросло до 151, двое выжили

Власти страны подтвердили гибель по меньшей мере 151 человека в результате крушения самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан.
Ранее сообщалось о 120 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737−800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Южной Кореи и двое подданных Таиланда) и шестеро членов экипажа. Власти страны склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.
Представитель Министерства транспорта отверг предположение, что крушение могло произойти из-за короткой (2,8 км) взлетно-посадочной полосы, поскольку самолеты похожего размера использовали ее ранее.