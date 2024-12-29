В Актау прошло первое совещание с международными экспертами по расследованию авиакатастрофы

«Целью работы комиссии по расследованию Министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем. Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы. Так, Комиссия совместно в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна».