Под Волгоградом груженая фура раздавила «Ладу», погибла женщина

Согласно предварительной информации, в 01:14 на 786 км трассы Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Лада Веста», выезжая с парковки «Рижского рынка» и разворачиваясь в сторону города Михайловка, не уступила дорогу грузовику «Фредлайнер» с полуприцепом, нагруженным досками. Это привело к столкновению и последующему опрокидыванию большегруза.