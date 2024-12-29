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Под Волгоградом груженая фура раздавила «Ладу», погибла женщина

Авария произошла на территории Михайловского района.

29 декабря 2024 года в Михайловском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительной информации, в 01:14 на 786 км трассы Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Лада Веста», выезжая с парковки «Рижского рынка» и разворачиваясь в сторону города Михайловка, не уступила дорогу грузовику «Фредлайнер» с полуприцепом, нагруженным досками. Это привело к столкновению и последующему опрокидыванию большегруза.

В результате аварии водитель «Лады» скончалась на месте от полученных травм, а пассажир автомобиля был госпитализирован с травмами. На место происшествия прибыли сотрудники районного отдела Госавтоинспекции, наряды ДПС и следственно-оперативная группа для расследования обстоятельств ДТП.

Дорожное движение на этом участке не было нарушено и продолжилось в обычном режиме.