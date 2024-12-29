Жуткое ДТП в центре Челябинска: есть жертвы, в том числе дети

Все произошло на улице Труда вблизи дома 172 днем 29 декабря.
Сообщается, что 32-летняя женщина за рулем Lada Granta допустила занос, выехала на встречную полосу, где врезалась в два автомобиля Renault.
В результате водитель отечественного автомобиля, а также ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Пассажир от полученных травм скончался на месте.
Также пострадала девушка 1983 года рождения, которая находилась в одном из встречных Renault, рассказали в ГАИ.
В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского УМВД.