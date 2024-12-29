В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом

ДТП произошло в воскресенье около 3.50 мск в Бутурлинском районе на 407 километре автодороги М-12.
«По предварительной информации, водитель минивэна KIA совершил столкновение с впереди идущим грузовиком “КамАЗ”.
В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля KIA погибла на месте ДТП, еще пять человек, в том числе водитель минивэна, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.